Курс евро подскочил на 1,24 рубля, доллар подрос на 43 копейки

Центральный Банк России с 3 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 90,6626 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 43,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,6437 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 124,28 копейки.