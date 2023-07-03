Курс евро подскочил на 1,24 рубля, доллар подрос на 94 копейки

Центральный Банк России с 4 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 89,3255 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 94,11 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,2582 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 123,87 копейки.