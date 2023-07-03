Мурманская область. Арктика (16+)03.07.23 16:35
Курс евро подскочил на 1,24 рубля, доллар подрос на 94 копейки
Центральный Банк России с 4 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 89,3255 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 94,11 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 97,2582 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 123,87 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Первые полгода - полёт нормальный: как себя чувствует рынок труда и что на него влияет
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-
Последние комментарии
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)19:00«Каждому своё. Серия 1». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Юрист «SuperJob» рассказал, как будут устроены выходные дни в 2024 году-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,24 рубля, доллар подрос на 94 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Физические лица могут регистрировать свой товарный знак