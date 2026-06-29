Курс евро подскочил на 1,24 рубля, доллар прибавил 69 копеек

Центральный Банк России с 30 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4624 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 12,65 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,7539 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 69,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,6472 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 124,45 копейки.