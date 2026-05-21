Курс евро подскочил на 1,29 рубля, доллар снижается на 16 копеек

Центральный Банк России с 22 мая 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,3980 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,814 копейки.

Официальный курс доллара в размере 70,7902 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 16,07 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,2746 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 129,23 копейки.