Курс евро подскочил на 1,3 рубля, доллар укрепился на 1,1 рубля

Центральный банк России с 31 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,3633 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 112,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,2532 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 134,12 копейки.