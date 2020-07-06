Курс евро подскочил на 1,3 рубля, доллар вырос на 84 копейки

Центральный банк России с 7 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 71,3409 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 84,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,5581 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 133,74 копейки.