Мурманская область. Арктика (16+)21.05.25 17:48
Курс евро подскочил на 1,33 рубля, доллар теряет 55 копеек
Центральный Банк России с 22 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0876 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,49 копейки.
Официальный курс доллара в размере 79,7530 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 55,45 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 91,2990 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 133,11 копейки.
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