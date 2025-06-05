Курс евро подскочил на 1,35 рубля, доллар подрос на 62 копейки

Центральный Банк России с 6 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0208 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 15,23 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,1272 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 62,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,6635 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 135,27 копейки.