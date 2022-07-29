Курс евро подскочил на 1,35 рубля, доллар укрепился почти на 1,11 рубля

Центральный Банк России с 30 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,3101 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 110,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,5695 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 135,24 копейки.