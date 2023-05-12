Курс евро подскочил на 1,36 рубля, доллар - почти на 1,32 рубля

Центральный Банк России с 13 мая 2023 года установил официальный курс доллара в размере 77,2041 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 131,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,2500 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 136,23 копейки.