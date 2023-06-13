Курс евро подскочил на 1,38 рубля, доллар поднялся почти на 1 рубль

Центральный Банк России с 14 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 83,6405 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 99,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,3899 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 138,42 копейки.