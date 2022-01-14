Курс евро подскочил на 1,4 рубля, доллар – подрос почти на 1,2 рубля

Центральный банк России с 15 января 2022 года установил официальный курс доллара в размере 75,7668 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 119,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,8894 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 143,38 копейки.