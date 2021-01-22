Курс евро подскочил на 1,4 рубля, доллар подрос на 99 копеек

Центральный банк России с 23 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,3615 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 99,21 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,4087 рубля за один евро, по равнению с предыдущим днём он снизился на 144,10 копейки.