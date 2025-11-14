Курс евро подскочил на 1,4 рубля, доллар вырос почти на 53 копейки

Центральный Банк России с 15 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4021 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,07 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,1276 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 52,66 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,0987 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 140,34 копейки.