Курс евро подскочил на 1,40 рубля, доллар подрос на 1,38 рубля

Центральный банк России с 24 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,8327 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 138,21 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,1718 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 140,03 копейки.