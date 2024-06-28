Мурманская область. Арктика (16+)28.06.24 17:45
Курс евро подскочил на 1,43 рубля, доллар вырос на 78 копеек
Центральный Банк России с 29 июня 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5756 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 10,03 копейки.
Официальный курс доллара в размере 85,7480 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 78,40 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 92,4184 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 143,10 копейки.
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Последние комментарии
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
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Tatuana
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Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
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