Курс евро подскочил на 1,43 рубля, доллар вырос на 78 копеек

Центральный Банк России с 29 июня 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5756 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 10,03 копейки.

Официальный курс доллара в размере 85,7480 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 78,40 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,4184 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 143,10 копейки.