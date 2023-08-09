Курс евро подскочил на 1,45 рубля, доллар укрепился на 1,32 рубля

Центральный Банк России с 10 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 97,3999 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 132,44 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 106,8897 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 145,45 копейки.