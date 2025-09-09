Курс евро подскочил на 1,46 рубля, доллар прибавил 90 копеек

Центральный Банк России с 10 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,6934 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 21,88 копейки.

Официальный курс доллара в размере 83,2425 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 90,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,0336 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 146,45 копейки.