Курс евро подскочил на 1,46 рубля, доллар укрепляется на 1,3 рубля

Центральный Банк России с 22 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 91,7062 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 130,06 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,5113 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 146,33 копейки.