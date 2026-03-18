Курс евро подскочил на 1,51 рубля, доллар вырос почти 1,22 рубля

Центральный Банк России с 19 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,1155 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 22,90 копейки.

Официальный курс доллара в размере 83,1259 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 121,56 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,6663 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 151,06 копейки.