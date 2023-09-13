Курс евро подскочил на 1,54 рубля, доллар укрепился почти на 1,28 рубля

Центральный Банк России с 14 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 95,9794 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 127,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,1066 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 154,20 копейки.