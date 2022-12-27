Курс евро подскочил на 1,56 рубля, доллар окреп почти на 1,49 рубля

Центральный Банк России с 28 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 69,9346 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 148,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,1829 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 156,03 копейки.