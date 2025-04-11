Курс евро подскочил на 1,61 рубля, а доллара потерял 1,01 рубля

Центральный Банк России с 12 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4471 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,65 копейки.

Официальный курс доллара в размере 84,0040 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 101,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,2163 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 161,27 копейки.