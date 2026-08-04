Курс евро подскочил на 1,62 рубля, доллар прибавил 1,06 рубля

Центральный Банк России с 5 августа 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9677 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 13,35 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,1291 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 106,04 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,5824 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 162,35 копейки.