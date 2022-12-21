Курс евро подскочил на 1,75 рубля, доллар укрепился на 1,52 рубля

Центральный Банк России с 22 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 70,5256 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 152,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,0914 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 175,25 копейки.