Курс евро подскочил на 1,85 рубля, доллар окреп почти на 1,77 рубля

Центральный Банк России с 28 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9563 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 21,93 копейки.

Официальный курс доллара в размере 87,6967 рубля за один доллар. Как собщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 176,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,0362 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 185,36 копейки.