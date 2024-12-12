Курс евро подскочил на 1,92 рубля, доллар прибавил почти 68 копеек

Центральный Банк России с 13 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,9594 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 10,55 копейки.

Официальный курс доллара в размере 103,9500 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 67,93 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 110,4804 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 192,16 копейки.