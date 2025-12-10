Курс евро подскочил на 1,95 рубля, доллар окреп на 1,09 рубля

Центральный Банк России с 11 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9644 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 13,04 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,8998 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 109,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,3806 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 195,39 копейки.