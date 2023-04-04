Мурманская область. Арктика (16+)04.04.23 16:15
Курс евро подскочил на 2,1 рубля, доллар вырос на 1,4 рубля
Центральный Банк России с 5 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 79,3563 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 140,53 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 86,7207 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 210,22 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-
Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Лучше всего жителей СЗФО мотивируют хорошо работать деньги и уважение-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 2,1 рубля, доллар вырос на 1,4 рубля-PRO Энергетику (18+)В марте Кольская АЭС выдала в Единую энергетическую систему страны 1030,2 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Количество жалоб на неубранный снег в Заполярье снизилось на 37%-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Что, кроме Дня смеха, ждёт россиян с 1 апреля