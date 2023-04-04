Курс евро подскочил на 2,1 рубля, доллар вырос на 1,4 рубля

Центральный Банк России с 5 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 79,3563 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 140,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,7207 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 210,22 копейки.