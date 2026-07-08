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Быстрее всех приступает к работе кол-центр и логисты, дольше всех раскачиваются медсестры и пиарщики

Самыми быстрыми оказались россияне с доходом от 150000 рублей в месяц — их среднее время составляет всего 12 минут, а 33% начинают работать практически сразу.

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Курс евро вырос на 45 копеек, доллар прибавил почти 28 копеек

Центральный Банк России с 9 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2219 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,51 копейки.

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«На Севере с любовью»: ко Дню семьи, любви и верности для «Паспорта Полярника» разработан новый штамп

Серия штампов регулярно пополняется, на сегодня их уже 47. Поставить штампы можно в разных уголках Кольского полуострова – в офисах Туристского информационного центра или на туристических объектах.

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«От родника до океана. Маяки»: финальные приготовления к старту очередной большой экспедиции

В прошедшие выходные состоялся технический выезд добровольцев команды Единого волонтёрского центра на маяк Кильдинский Северный на острове Кильдин.

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Мурманчанин Максим Грачев стал бронзовым призёром XIII летней Спартакиады учащихся (юношеская) России по всестилевому каратэ

По итогам соревнований Максим Грачев показал отличную подготовку и поднялся на пьедестал, завоевав бронзовую медаль. Ева вошла в десятку лучших и заняла восьмое место. Тренирует спортсменов Роман Грязин.

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Общий объём долгов российского бизнеса уже приблизился к 300 трлн рублей

Российский бизнес всё глубже уходит в долги — и всё чаще не успевает по ним расплачиваться. За год просроченные обязательства российских компаний выросли почти на 20% и достигли рекордных 7 трлн рублей, следует из данных Росстата.

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Мурманский экскурсовод Олег Мягков – в числе лучших на международном конкурсе «Проводники смыслов»

Специалист областного краеведческого музея Олег Мягков стал единственным победителем от нашего региона. Он вошёл в число 350 финалистов из более чем 5500 заявок от аттестованных гидов, музейных работников, краеведов и юных авторов из России, Беларуси, Абхазии и Южной Осетии.

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В Мурманской области стали чаще использовать альтернативные способы безналичной оплаты покупок и переводов

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в первом квартале 2026 года совершено 5,4 млн таких операций, что на 0,8 млн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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80 участников Всероссийской ярмарки трудоустройства в Мурманской области вышли на новую работу

«Скорость трудоустройства — самый честный показатель состояния рынка труда. Когда 80 специалистов выходят на работу через неделю после мероприятия, это означает полное совпадение интересов бизнеса и соискателей. Работодатели получили нужных людей без долгого поиска, а соискатели — понятные условия и достойные предложения», — отметила директор кадрового центра Мурманской области Юлия Рябинова.

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Главный плюс удалёнки — свобода передвижений, главный минус — ненормированный день

Главным преимуществом работы из дома остаётся возможность трудиться отовсюду, где ловит интернет, — её назвали 55% опрошенных. На втором месте — экономия на транспортных расходах и организации питания (54%). Возможность получить свободное время вместо дороги на работу и обратно нравится 32%.