Быстрее всех приступает к работе кол-центр и логисты, дольше всех раскачиваются медсестры и пиарщики

Мурманская область. Арктика (16+)Подробнее08.07.26 18:00
Быстрее всех приступает к работе кол-центр и логисты, дольше всех раскачиваются медсестры и пиарщикиСамыми быстрыми оказались россияне с доходом от 150000 рублей в месяц — их среднее время составляет всего 12 минут, а 33% начинают работать практически сразу.Подробнее08.07.26 17:39
Курс евро вырос на 45 копеек, доллар прибавил почти 28 копеекЦентральный Банк России с 9 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2219 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,51 копейки.Подробнее08.07.26 17:30
«На Севере с любовью»: ко Дню семьи, любви и верности для «Паспорта Полярника» разработан новый штампСерия штампов регулярно пополняется, на сегодня их уже 47. Поставить штампы можно в разных уголках Кольского полуострова – в офисах Туристского информационного центра или на туристических объектах.Подробнее08.07.26 17:00
«От родника до океана. Маяки»: финальные приготовления к старту очередной большой экспедицииВ прошедшие выходные состоялся технический выезд добровольцев команды Единого волонтёрского центра на маяк Кильдинский Северный на острове Кильдин.Подробнее08.07.26 16:30
Мурманчанин Максим Грачев стал бронзовым призёром XIII летней Спартакиады учащихся (юношеская) России по всестилевому каратэПо итогам соревнований Максим Грачев показал отличную подготовку и поднялся на пьедестал, завоевав бронзовую медаль. Ева вошла в десятку лучших и заняла восьмое место. Тренирует спортсменов Роман Грязин.Подробнее08.07.26 16:00
Общий объём долгов российского бизнеса уже приблизился к 300 трлн рублейРоссийский бизнес всё глубже уходит в долги — и всё чаще не успевает по ним расплачиваться. За год просроченные обязательства российских компаний выросли почти на 20% и достигли рекордных 7 трлн рублей, следует из данных Росстата.Подробнее08.07.26 15:30
Мурманский экскурсовод Олег Мягков – в числе лучших на международном конкурсе «Проводники смыслов»Специалист областного краеведческого музея Олег Мягков стал единственным победителем от нашего региона. Он вошёл в число 350 финалистов из более чем 5500 заявок от аттестованных гидов, музейных работников, краеведов и юных авторов из России, Беларуси, Абхазии и Южной Осетии.Подробнее08.07.26 15:00
В Мурманской области стали чаще использовать альтернативные способы безналичной оплаты покупок и переводовКак отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в первом квартале 2026 года совершено 5,4 млн таких операций, что на 0,8 млн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Подробнее08.07.26 14:30
80 участников Всероссийской ярмарки трудоустройства в Мурманской области вышли на новую работу«Скорость трудоустройства — самый честный показатель состояния рынка труда. Когда 80 специалистов выходят на работу через неделю после мероприятия, это означает полное совпадение интересов бизнеса и соискателей. Работодатели получили нужных людей без долгого поиска, а соискатели — понятные условия и достойные предложения», — отметила директор кадрового центра Мурманской области Юлия Рябинова.Подробнее08.07.26 14:00
Главный плюс удалёнки — свобода передвижений, главный минус — ненормированный деньГлавным преимуществом работы из дома остаётся возможность трудиться отовсюду, где ловит интернет, — её назвали 55% опрошенных. На втором месте — экономия на транспортных расходах и организации питания (54%). Возможность получить свободное время вместо дороги на работу и обратно нравится 32%.
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Последние комментарии
68Kатерина
29.06.26 12:32
Удивляюсь, почему даже во время СВО, когда большинству россиян уже полностью понятно , кто для нас враг, мы упорно продолжаем применять англицизмы? Ведь совсем легко английское словечко "питчинг" за
PetrovihGV
29.06.26 11:22
Не хочу никого обидеть, но состав правительства Мурманской области формируется с нарушением гендерного принципа, как мне кажется, или умные мужики все на СВО?!
Д.О Вернер
28.06.26 14:32
Прошу вернуться к этой теме через 6 месяцев и сообщить: из 64 выпускников сколько и куда поступили. Да, и поправьте, в НВМУ не курсанты, а нахимовцы...
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