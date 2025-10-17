Курс евро подскочил на 2,5 рубля, доллар укрепился почти на 1,9 рубля

Центральный Банк России с 18 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3435 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 28,12 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,9834 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 189,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,5835 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 250,01 копейки.