Курс евро подскочил на 2,65 рубля, доллара укрепляется почти на 1,3 рубля

Центральный Банк России с 28 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,4434 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,82 копейки.

Официальный курс доллара в размере 100,5281 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 129,86 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,9522 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 265,25 копейки.