Курс евро подскочил на 2,77 рубля, доллар прибавил почти 1,82 рубля

Центральный Банк России с 1 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7136 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 25,61 копейки.

Официальный курс доллара в размере 85,4963 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 181,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,4276 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 277,23 копейки.