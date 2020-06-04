Курс евро подскочил на 70 копеек, доллар вырос на 67 копеек

Центральный банк России с 5 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 69,0151 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 67,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,3245 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 70,02 копейки.