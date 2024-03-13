Курс евро подскочил на 83 копейки, доллар подрос на 66 копеек

Центральный Банк России с 14 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,5449 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 66,31 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,1869 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 83,08 копейки.