Курс евро подскочил на 85 копеек, доллар – на 81 копейку

Центральный банк России с 3 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 78,0915 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 81,41 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,5779 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 85,42 копейки.