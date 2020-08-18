Курс евро подскочил на 87 копеек, доллар укрепился на 46 копеек

Центральный банк России с 19 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,4321 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 46,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,3401 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 87,35 копейки.