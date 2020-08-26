Курс евро подскочил почти 1,2 рубля, доллар укрепился на один рубль

Центральный банк России с 27 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,5379 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 102,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,2254 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 116,60 копейки.