Курс евро подскочил почти на 1 рубль, доллар вырос на 72 копейки

Центральный банк России с 21 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,6657 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 72,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,1019 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 99,09 копейки.