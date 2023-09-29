Курс евро подскочил почти на 1,07 рубля, доллар окреп на 41 копейку

Центральный Банк России с 30 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 97,4147 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 41,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,1631 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 106,52 копейки.