Мурманская область. Арктика (16+)29.09.23 16:10
Курс евро подскочил почти на 1,07 рубля, доллар окреп на 41 копейку
Центральный Банк России с 30 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 97,4147 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 41,29 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 103,1631 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 106,52 копейки.
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