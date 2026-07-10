Курс евро подскочил почти на 1,08 рубля, доллар окреп на 73 копейки

Центральный Банк России с 11 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3037 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 14,21 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,6647 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 73,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,6661 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 107,55 копейки.