Курс евро подскочил почти на 1,08 рубля, доллар поднялся почти на 88 копеек

Центральный Банк России с 17 мая 2023 года установил официальный курс доллара в размере 79,9798 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 87,94 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,1619 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 107,57 копейки.