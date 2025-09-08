Курс евро подскочил почти на 1,09 рубля, доллар прибавил 78 копеек

Центральный Банк России с 9 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4746 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,62 копейки.

Официальный курс доллара в размере 82,3397 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 78,41 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,5691 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 108,99 копейки.