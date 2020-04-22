Курс евро подскочил почти на 1,1 рубля, доллар укрепился почти на 79 копеек

Центральный банк России с 23 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,0416 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 78,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,6826 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 106,66 копейки.