Курс евро подскочил почти на 1,1 рубля, доллар вырос на 37 копеек

Центральный банк России с 14 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,6067 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 37,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,0399 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 108,39 копейки.