Курс евро подскочил почти на 1,1 рубля, доллар вырос почти на 64 копейки

Центральный Банк России с 20 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,1204 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,62 копейки.

Официальный курс доллара в размере 89,5428 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 63,66 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,9355 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 109,65 копейки.