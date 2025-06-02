Курс евро подскочил почти на 1,13 рубля, доллар укрепился на 51 копейку

Центральный Банк России с 3 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9452 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,55 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,1285 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 51,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,3770 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 112,58 копейки.