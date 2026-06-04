Курс евро подскочил почти на 1,15 рубля, доллар подрос на 95 копеек

Центральный Банк России с 5 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9536 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 12,74 копейки.

Официальный курс доллара в размере 74,2956 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 95,20 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,2712 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 114,69 копейки.