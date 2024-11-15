Курс евро подскочил почти на 1,21 рубля, доллар вырос почти на 98 копеек

Центральный Банк России с 16 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,7992 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 13,96 копейки.

Официальный курс доллара в размере 99,9971 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 97,91 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,7072 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 120,56 копейки.