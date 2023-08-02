Курс евро подскочил почти на 1,23 рубля, доллар укрепился почти на 1,07 рубля

Центральный Банк России с 3 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 92,8410 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 106,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,9268 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 122,80 копейки.